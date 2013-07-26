Обучение и стоимость в автошколе ДОСААФ
и цены
на курсы вождения
для обучения?
экзамены
В нашей автошколе для Вас доступны несколько программ обучения на выбор:
Дистанционное обучение
Вечерние группы по программе "Стандарт"
Утренние группы по программе "Стандарт"
АКПП по программе "Стандарт"
ПРЕМИУМ
Что необходимо для учебы в Автошколе ДОСААФ Московского района?
- Цена для членов ДОСААФ действует скидка - 700 рублей.
- Вступить в ДОСААФ можно в нашем филиале!
- Первый взнос при записи в автошколу для любой программы: 10 500 руб. (Членам ДОСААФ: 9800 руб.).
- Второй взнос производится через 3 недели после начала занятий, с началом практического обучения.
- Общая длительность обучения - примерно 3 месяца.
В стоимость обучения в автошколе ДОСААФ входит:
- Теоретическое обучение 134 часа.
- Практическое обучение (объем, в зависимости от выбранной программы, но не менее государственного стандарта).
- Сдача экзамена в автошколе (организация, предоставление автомобиля).
- Первичная сдача в ГИБДД (организация, предоставление автомобиля).
Дополнительно
(в стоимость НЕ входит):
- Водительская медицинская комиссия.
- Госпошлина за сдачу экзамена в ГИБДД и получение водительского удостоверения - 2000 руб. через Сбербанк.
- Учебная литература.
Для обучения в автошколе понадобятся
следующие документы:
- Паспорт гражданина РФ.
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Две ч/б фотографии 3,5*4,5 на матовой бумаге, внизу овал.
Справку о прохождении водительской медицинской комиссии (её необходимо пройти в течение двух недель после начала занятий). В справках должно быть указано: "Противопоказания отсутствуют. Годен к управлению транспортными средствами категорий "В" и "В1". По желанию можно открыть категорию М - мопеды.
- Если есть другие категории, то экзаменационную карточку водителя.
- Иностранные граждане могут учиться в нашей автошколе наравне со всеми. Им дополнительно требуется предоставить нотариальный перевод паспорта и временную регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленобласти.
Как происходит обучение в автошколе ДОСААФ Московского района?
Для начала необходимо записаться в нашу автошколу. Сделать это можно одним из нескольких способов. Самый простой из них, это позвонить по телефону, задать интересующие вопросы и оставить свои данные. Основной телефон учебной части: 3716422, принимает звонки в рабочие часы автошколы. Дежурный телефон 4288633 принимает звонки с 18 до 20 часов в рабочие дни, и с 10 до 20 часов в выходные.
Второй способ, это заполнить форму онлайн-записи у нас на сайте. Секретарь свяжется с Вами по оставленному в заявке телефону, и все данные и Ваши вопросы и пожелания будут у неё перед глазами. Ну и способ для самых ленивых, это просто прийти на собрание или на первое занятие группы. Актуальное расписание старта учебных групп всегда висит на главной странице сайта.
Сначала мы проводим собрание группы. Собрание предназначено для того, чтобы вы могли посмотреть на автошколу и наш коллектив, задать вопросы, и принять решение об обучении у нас. А мы, в свою очередь, расскажем вам о процессе обучения, об организационных моментах, и о необходимых документах. Длительность собрания обычно 30-50 минут. Посещение собрания необязательно, но полезно с организационной точки зрения. Если вы решили начать обучения в конкретной группе не посещая собрание, необходимо записаться по телефону, так как к началу обучения мест может не остаться.
Примерно через 2 недели после старта занятий мы регистрируем учебную группу со списком учащихся в ГИБДД. До этого момента необходимо принести все необходимые документы, перечень которых мы можете найти на этой странице ниже. Того, кто не успеет принести все документы до этого срока, мы вынуждены перевести в следующие группы (такие случае единичны). До регистрации группы в ГИБДД в неё еще можно записаться, чтобы не ждать следующего потока, и тем самым получить права на 2-3 недели раньше. Наверстать пропущенные 2-3 занятия не так сложно.
Обучение начинается с теоретической подготовки. На занятиях по теории рассказывается об основных принципах, по которым организовано дорожное движение, рассказывается обо всех существующих правилах, обо все дорожных знаках и о том, как правильно их «читать». Самая большая и сложная тема - это правила проезда перекрестков и маневрирование. Так же будет разобран КОАП на предмет отвественности за нарушения, и будет уделено время обеспечению безопасности движения, а так же навыкам оказания первой помощи пострадавшим на дороге.
Примерно через 3 недели после начала теоретических занятий начинается практика. Практика в автошколе будет идти совместно с теорией до конца обучения.
Если у вас большой дефицит со временем, то желательно сообщить возможные для обучения практике часы до распределения на вождение. Тогда мы подберем для вас инструктора с соответствующим графиком работы. Учитывайте, что практикой крайне желательно заниматься в светлое время суток, что крайне актуально в нашем регионе в осенне-зимний период. В темное время эффективность обучения снижается на порядок.
Занятия в нашей автошколе в основном проходят душевно, и наш преподавательский состав делает всё возможное, чтобы у вас о нас остались приятные воспоминания.
Все занятия по теории проходят по адресу: Санкт-Петербург, ул. Авиационная д. 17, в непосредственной близости от метро «Московская». Занятия на площадке проходят на Пулковском шоссе д. 25, рядом с ТРК «ЛЕТО».
Практические занятия в городе проходят в различных уголках Московского района. Район очень удобный для отработки всех возможных дорожных ситуаций: есть и тихие улочки для привыкания к органам управления автомобилем, есть и места с интенсивным движением, регулируемые (со светофором), и нерегулируемые (тут водители обязаны руководствоваться дорожными знаками) перекрестки всех видов и мастей.
По окончании обучения начинается черед экзаменов. Сначала проводятся экзамены внутренние, школьные. Любая автошкола имеет лицензию на оказание образовательных услуг. Образовательный процесс складывается не только из дачи ученику, кандидату в водители, утвержденного Министерством Образования РФ объема знаний и методов, но и из контроля усвоенности этих знаний и приобретенных навыков. Управление автомобилем потенциально опасно для жизни и здоровья не только самого водителя, но и для окружающих. Поэтому проведение внутренних экзаменов является не правом, но обязанностью автошколы. Если учебная программа кандидатом в водители не освоена, он до экзаменов ГИБДД не допускается.
По окончанию автошколы кандидат в водители получает на руки документ - свидетельство об окончании автошколы. Только обладая свидетельством об окончании автошколы, кандидат в водители имеет право сдавать экзамен в ГИБДД и получать права. Свидетельство об окончании автошколы выдаётся тем кандидатам в водители, кто успешно прошёл программу обучения и сдал внутренние экзамены автошколы.
Следует обратить внимание, что тут открывается широкий простор для манипуляций со стороны недобросовестных учебных заведений. Образовательная услуга, за которую кандидат в водители заплатил деньги, считается выполненной по окончанию учебной программы и предоставлению учебной базы для однократной попытки сдать внутренний экзамен. И можно столкнуться со следующей ситуацией: деньги за обучение уплочены в полном объёме, учебное заведение все обязанности перед вами выполнило, на свидетельства об окончании автошколы на руках нет. И потом оказывается, что пересдача экзаменов в автошколе платная, и стоит ощутимых денег. А деться уже некуда, ведь идти в другую автошколу, - это значит заново проходить и оплачивать обучение заново.
Для того, чтобы почти вся группа не сдала школьный экзамен, необязательно специально «валить», или прибегать к несправедливым оценкам, достаточно провести его в соотвествии с требованиями школьной программы, утвержденной Министерством Образования РФ. И таким образом у автошколы появляется возможность «добрать» недостающую сумму с каждого ученика, которая была потеряна при демпинге. Поэтому если автошкола заявляет подозрительно низкую стоимость обучения - это верный признак того, что обучение дешевым как раз не будет. И подобную практику используют, к сожалению, большинство автошкол в Санкт-Петербурге, в том числе крупные сети и такие автошколы, чьё название на слуху. Поэтому, чтобы поберечь свои нервы, время и деньги, перед выбором автошколы или необходимо узнать мнение знакомых, кто недавно закончил интересующее вас учебное заведение (отзывы в интернете не помогут), или сразу идти учиться в проверенную государственную автошколу (например, Автошколу ДОСААФ Московского района).
Если вы выбрали нашу автошколу, то проблем с внутренними экзаменами у вас с большой долей вероятности не возникнет. Успешная сдача учеником экзаменов - это обратная связь для нас для контроля качества обучения наших преподавателей. Примерно 80% учеников сдают внутренние экзамены с первого раза, и не менее 95% выходят на экзамен ГИБДД вместе с группой. Но обратите внимание: с даты школьного экзамена до экзамена ГИБДД проходит как минимум 2 недели. Мы полагаем, что не совсем готовый ученик на школьном экзамене имеет время подтянуть свои слабости перед экзаменами ГИБДД, и принимаем свои экзамены лояльно. Поэтому расслабляться нельзя, и необходимо продолжать подготовку с полной самоотдачей до конца.
Когда школьные экзамены сданы, наступает черед экзаменов ГИБДД. Имея свидетельство об окончании автошколы, вы можете сдавать экзамен ГИБДД вместе с группой автошколы (самый удобный вариант), забрать документы и пробовать сдать экзамен самостоятельно. Со свидетельством об окончании автошколы можно также сдавать экзамен ГИБДД в другом регионе (но чтобы встать там на учет, потребуется время, 2-3 месяца, так как будет производиться межрегиональный запрос).
Экзамены ГИБДД в Санкт-Петербурге проводятся по адресу Шоссе Революции д. 85. (МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области). В этом здании проводится теоретический экзамен, производятся все бюрократические процедуры. Практические экзамены осуществляются в ближайших к ГИБДД районах. Всего существует 12 маршрутов сдачи экзаменов, их география довольно обширна. Кроме того, инспектор может изменять маршрут движения экзаменационного автомобиля по своему усмотрению. Подготовиться заранее, выучить маршруты и запомнить все требования и нюансы на каждом возможном перекрестке и участке дороги малореально и нецелесообразно. По этой причине, ехать отдельно в район ГИБДД перед экзаменом, смотреть маршруты и перекрестки, смысла нет. Опытные инструктора, для кого счет проведенных экзаменов подходит, или давно перевалил за сотню, обычно видят маршрут экзамена, и могут спрогнозировать, какое задание достанется каждому экзаменуемому. Они стараются подсказать своим ученикам, что их ждет впереди. Но эта поддержка оказывают больше психологическое влияние. Поэтому, чтобы успешно сдать экзамен ГИБДД, необходимо проходить обучение в автошколе ответственно, уделяя собственной подготовке время и внимание.
Имейте ввиду, что экзамен ГИБДД занимает целый день, начиная с 8:00, и закончится может даже 20:00 (кто экзамен не сдал, соответственно, освобождаются раньше). Это тяжелое мероприятие, и физически, и психологически. Но зато тот, кто прошел все этапы обучения и справился с финальным испытанием, получает заветные корочки с трудно скрываемым выражением счастья на лице. И кроме права управлять автомобилем, у человека остаются ностальгические воспоминания, темы для рассказа друзьям и зачастую, новые знакомства. Конечно, при условии выбора правильной автошколы.
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