Обучение и стоимость в автошколе ДОСААФ

Запись в автошколу, собрание и начало занятий.

Для начала необходимо записаться в нашу автошколу. Сделать это можно одним из нескольких способов. Самый простой из них, это позвонить по телефону, задать интересующие вопросы и оставить свои данные. Основной телефон учебной части: 3716422, принимает звонки в рабочие часы автошколы. Дежурный телефон 4288633 принимает звонки с 18 до 20 часов в рабочие дни, и с 10 до 20 часов в выходные.

Второй способ, это заполнить форму онлайн-записи у нас на сайте. Секретарь свяжется с Вами по оставленному в заявке телефону, и все данные и Ваши вопросы и пожелания будут у неё перед глазами. Ну и способ для самых ленивых, это просто прийти на собрание или на первое занятие группы. Актуальное расписание старта учебных групп всегда висит на главной странице сайта.

Сначала мы проводим собрание группы. Собрание предназначено для того, чтобы вы могли посмотреть на автошколу и наш коллектив, задать вопросы, и принять решение об обучении у нас. А мы, в свою очередь, расскажем вам о процессе обучения, об организационных моментах, и о необходимых документах. Длительность собрания обычно 30-50 минут. Посещение собрания необязательно, но полезно с организационной точки зрения. Если вы решили начать обучения в конкретной группе не посещая собрание, необходимо записаться по телефону, так как к началу обучения мест может не остаться.

Примерно через 2 недели после старта занятий мы регистрируем учебную группу со списком учащихся в ГИБДД. До этого момента необходимо принести все необходимые документы, перечень которых мы можете найти на этой странице ниже. Того, кто не успеет принести все документы до этого срока, мы вынуждены перевести в следующие группы (такие случае единичны). До регистрации группы в ГИБДД в неё еще можно записаться, чтобы не ждать следующего потока, и тем самым получить права на 2-3 недели раньше. Наверстать пропущенные 2-3 занятия не так сложно.

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